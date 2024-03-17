 تايلاند وأمريكا تتفقان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتفاوض بشأن الاستثمار - بوابة الشروق
الأحد 17 مارس 2024 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تايلاند وأمريكا تتفقان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتفاوض بشأن الاستثمار

د ب أ
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 9:34 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 9:34 ص

اتفقت تايلاند وأمريكا، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتفاوض بشأن الاستثمار من قبل شركات أمريكية في صناعة أشباه الموصلات، في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الحكومة تشاي واتشارونكي.

وقال تشاي، في بيان اليوم الأحد، إن الاتفاق يأتي في أعقاب زيارة قامت بها وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، وأعضاء مجلس التصدير، التابع للرئيس الأمريكي، الأسبوع الماضي، تضمنت مناقشات مع رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف تشاي، أن القطاع الخاص الأمريكي يرى تايلاند واحدة من أفضل الدول البديلة؛ لتنويع مخاطر سلسلة التوريد، في إنتاج أشباه الموصلات.

وتابع أن تايلاند تتمتع بميزة الموقع، ولا تخوض صراعات مع دول كبرى.

وأضاف أن رئيس الوزراء يشجع تطوير البنية التحتية والشركات الخضراء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك