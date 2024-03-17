صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و645 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و645 شهيدا، و73 ألفا و676 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت أنه في "اليوم الـ163 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".