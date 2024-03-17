أكد رامي ربيعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أن نقل بطولة كأس العاصمة الإدارية إلى مصر أفضل لعدة أسباب، مشيرا أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، صاحب شخصية قيادية قوية.

قال رامي ربيعة في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" معسكر مهم بالنسبة لنا، نتعرف على بعض وعلى كابتن حسام حسن أكثر، معسكر تجريبي أكثر، نقترب فيه من بعضنا البعض ويحدث فهم متبادل للتفكير، وهذا يسهل المأمورية على شهر يونيو والمباريات المهمة التي تنتظرنا".

أضاف رامي ربيعة:" نقل البطولة إلى مصر أفضل، تجنبا للإرهاق الذي يصاحب السفر، التركيز أقوى ونعتاد على مواعيد التمرين بعد الصيام، وحضور الجمهور سيفرح اللاعبين، ونحاول مصالحتهم بعد الإخفاق في البطولة الماضية ونقرب الجمهور أكثر من منتخب مصر".

أشار رامي ربيعة:" شخصية حسام حسن قيادية قوية، هناك روح في التمرين وتحدي بين اللاعبين، وهناك سهولة في التعامل بيننا وبين المدير الفني بالنسبة للغة، من يريد قول شئ وتوصيل معلومة لـ حسام حسن يفعل ذلك بسهولة كبيرة جدا".

واصل رامي ربيعة:" أتمنى أن يسير المعسكر بشكل جيد ونحقق المطلوب مننا وإرضاء الجمهور بالأداء والنتيجة".

أتم رامي ربيعة:" الجمهور المصري دائما في ظهرنا، في أي إخفاق يظل في ظهرنا ويشجعونا دائما، نعدهم أن نكون أفضل ونبذل أقصى ما لدينا لمصالحتهم ونفرحهم بمنتخب مصر".