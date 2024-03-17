ترامب داعيا نتنياهو: على إسرائيل إنهاء الحرب بسرعة حتى قبل عودتي إلى البيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن نتنياهو يجب أن ينهي القتال، وأضاف: "على إسرائيل إنهاء المهمة بسرعة، حتى قبل عودتي إلى البيت الأبيض".



وقال الرئيس السابق: "إذا كنت أتحدث مع نتنياهو، فهذا ما سأقوله له. نحن بحاجة إلى السلام في العالم".



وأشار ترامب إلى كلام زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي دعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل.



وهاجم ترامب الرئيس بايدن الذي أيد كلام شومر، قائلا إن "بايدن سيء للغاية بالنسبة لإسرائيل. ولو كان جيدا بالنسبة لهم، لما تم التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني ولما تعرضت إسرائيل للهجوم".



وعندما سُئل عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أجاب ترامب بأن إسرائيل فقدت أيضًا العديد من الأشخاص في 7 أكتوبر. وقال: "على الناس أن يتذكروا ذلك، ربما نسي تشاك شومر ذلك". وزعم أن "بايدن تخلى عن إسرائيل بعد أن رأى حجم الاحتجاجات ضدها".