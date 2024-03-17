 إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي - بوابة الشروق
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إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي

وليد ناجي
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 10:51 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 10:51 م

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية بالطريق فيما نشرت القوات الأمنية الخدمات لتسيير حركة المرور وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للمررر بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى الغربى وسقوط مصابين ووجود كثافات مرورية.

على الفور دفعت الإدارة بسيارات الإغاثة المرورية مدعومين بونش مروري وبرجال المرور، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة ميكروباص اختلت عجلة القيادة من يد السائق وانقلبت على جانب الطريق ما تسبب في إصابة 9 أشخاص تم نقلهم للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

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