الأونروا: وصول المساعدات برا إلى غزة هو الخيار الأكثر أمانا

قالت جولييت توما، مدير الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن وصول المساعدات الإنسانية برا إلى قطاع غزة هو "الخيار الأكثر أمانا والأسهل والأسرع والأقل تكلفة".

وأضافت توما، في مقابلة مع شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، أن "الوكالة الأممية الوحيدة التي تتولى المسئولية عن الغالبية العظمى من العمل الإنساني بغزة هي الأونروا".

وأشارت إلى أن "جميع سكان غزة يعتمدون حالياً على العمليات الإنسانية"، وفقا لوكالة الأناضول.

كما أكدت المسئولة الأممية أن "وصول المساعدات الإنسانية برا إلى قطاع غزة هو الخيار الأكثر أمانا والأسهل والأسرع والأقل تكلفة"، مشددة على أنه "ليس لدينا مجال لتضيع الوقت".

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.