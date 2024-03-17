اليابان تنتهي من الجولة الرابعة لإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا في البحر

قالت شركة طوكيو إليكتريك باور هولدينجز، إنه تم الانتهاء اليوم الأحد من الجولة الرابعة لإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في البحر، حيث من المحتمل أن تتم الجولة المقبلة الشهر المقبل.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن شركة طوكيو إليكتريك، المشغلة للمحطة النووية، أطلقت نحو 7800 طن من المياه المعالجة كما كان مقررا في أحدث جولة، بدأت في أواخر فبراير الماضي.

ويشار إلى أنه لم يتم رصد مستويات تريتيوم غير اعتيادية في المياه القريبة منذ بدء إطلاق المياه في البحر في أواخر أغسطس الماضي.

وقد مرت المياه عبر نظام معالجة سائل متقدم قادر على التخلص من معظم النويدات المشعة ماعدا التريتيوم.

وأطلقت الشركة نحو 31 ألفا و200 طن من المياه المعالجة في الجولات الأربعة خلال العام المالي الحالي حتى مارس الجاري.