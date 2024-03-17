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إسماعيل يوسف: ما حدث لـ أحمد رفعت «فضيحة»

محمد ثابت
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 2:15 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 2:15 ص

علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق على ما حدث لأحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر بعد تعرضه لأزمة قلبية وسقوطه في ملعب المباراة أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": " ما حدث لأحمد رفعت مشلكة كبيرة، ويجب في حال حدوث مثل تلك الأزمات أن يكون هناك حالات طارئة وكان من الممكن انقاذ حالة اللاعب بشكل أسرع من الملعب".

أتم: " ما حدث لأحمد رفعت فضيحة ، ولو تم إنقاذه بشكل أسرع كان سيكون في حال أفضل كما حدث مع الدنماركي إريكسن في أمم أوروبا، وأوجه الشكر لمستشفى "زمزم" على ما قدموه".


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