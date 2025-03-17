أبدى الناقد الفني طارق الشناوي رأيه في عدد من نجوم الوسط الفني، هم المطرب حسام حبيب والفنانتان مي عمر وياسمين صبري.

وقال خلال مقابلة لبرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «أكبر عقاب لحسام هو أنك عندما تقابله لا تسأل عنه كمطرب، ولكن تسأله عن شيرين، أعتقد أنه بمجرد أن تكون شيرين رقم واحد في المعادلة، فهذا عقاب له في كل الأحوال.. فأي رجل في الدنيا أو زوج يحب أن يُتحدث عنه هو؛ وليس كزوج فلانة»، على حد قوله.

وحول رأيه في الفنانة مي عمر، قال: «من المؤكد أن قوة الدفع التي يقدمها لها زوجها المخرج محمد سامي عمرها ما تكفي لفرض نجم إذا لم يكن يتمتع بالموهبة والقبول لدى الناس، مهما كانت فرص العمل المتاحة».

وتابع: «النماذج كثيرة، فابنة الفنان حمامة لم تستطع أن تكمل، وابن أخ أم كلثوم لم يستطع الاستمرار كمطرب، لا يمكنك أن تفرض فنانا على الناس، من المستحيل في الفن».

أما عن الفنانة ياسمين صبري، قال: «هي بالتأكيد من أجمل الوجوه التي رأتها الشاشة المصرية، ولكنها لا تزال كممثلة محتاجة لشغل أكثر وتشتغل على نفسها، لم أشاهد مسلسلها في رمضان، ولكن في المطلق؛ هي لا تزال محتاجة لتدريبات».