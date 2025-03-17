الحبس شهر لبلوجر متهم بسب الإعلامية رضوى الشربيني

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بمعاقبة بلوجر متهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس شهر.

وشمل الحكم تغريم البلوجر المتهم 20 ألف جنيه، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف عليه، وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني تقدمت ببلاغ ضد البلوجر عبدالله محمد، صانع محتوى "خليك راجل" على منصة "إنستجرام"، متهمةً إياه بالإساءة والتشهير بها بغرض زيادة عدد المشاهدات.

وجاء في البلاغ أن البلوجر نشر مقاطع فيديو تضمنت إساءة مباشرة للإعلامية، تحتوي على ألفاظ سب وقذف وإهانة شخصية، ما تسبب لها في قلق نفسي وانزعاج.

يُذكر أن البلوجر عبدالله محمد، المعروف بصانع محتوى "خليك راجل"، يقدّم فيديوهات تتناول قضايا تخص الرجال، بما في ذلك موضوعات عن الحياة الزوجية وقضايا السوشيال ميديا، وهاجم الإعلامية رضوى الشربيني في عدد من الفيديوهات.