اندلاع حريق في محطة طاقة روسية على نهر الفولجا إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، ان أوكرانيا هاجمت مجددا محطة طاقة في روسيا خلال الليل.

وقال حاكم منطقة أستراخان، إيجور بابوشكين، عبر تطبيق تليجرام، أن شخصا أصيب في هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة الواقعة على نهر الفولجا.

وأضاف بابوشكين أن "حريقا اندلع لدى سقوط حطام الطائرات المسيرة".

وقال بابوشكين، إن فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث بسرعة، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

ولا يعد هذا الهجوم الأول على منشآت الطاقة في أستراخان، حيث اندلعت النيران في مصنع لمعالجة الغاز هناك في فبراير الماضي.

وتستهدف أوكرانيا صناعة النفط والغاز الروسية بطائراتها المسيرة منذ فترة، وتهدف هذه الهجمات إلى إلحاق الضرر بإمدادات الوقود للجيش الروسي.