ما علاقة حزب الله بترحيل الطبيبة اللبنانية رشا علوية من أمريكا؟

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن ترحيل السلطات الفيدرالية الأمريكية للطبيبة اللبنانية رشا علوية من البلاد الأسبوع الماضي، جاء على خلفية العثور على صور ومقاطع فيديو متعاطفة مع شخصيات بارزة في جماعة حزب الله اللبنانية داخل مجلد العناصر المحذوفة على هاتفها الجوال.

* حضور جنازة حسن نصر الله في بيروت

وأوضحت المجلة، نقلا عن تقرير رسمي عن استجواب علوية من قبل ضابط إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الطبيبة المتخصصة في زراعة الكلى والتي تعمل أستاذة في جامعة براون، قالت في التحقيقات إنها حضرت خلال زيارتها للبنان الشهر الماضي جنازة الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله، وأنها تتبع تعاليمه من منظور ديني وليس سياسي.

وكتب مساعد المدعي العام الأمريكي، مايكل سدي في ملف قضائي، اليوم الاثنين، أن "إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية استجوبت الدكتورة العلوية وخلصت إلى أن نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة لا يمكن تحديدها"، على حد تعبيره.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنه تم تقديم الادعاءات ضد علوية في ملفات المحكمة التي تم الكشف عنها، اليوم الاثنين، حيث كان هذا أول تفسير علني لسبب ترحيلها يوم الجمعة، رغم حصولها على تأشيرة أمريكية تُمنح عادة للأجانب ذوي المهارات الخاصة لشغل وظائف يصعب العثور على أمريكيين لشغلها.

** ترحيل بالمخالفة لأمر قضائي

وجاءت هذه المزاعم بشأن ارتباط علوية بحزب الله قبل جلسة كان من المقرر أن يعقدها القاضي الفيدرالي ليو سوركين، اليوم، للنظر فيما إذا كانت السلطات الأمريكية قد انتهكت أمرا أصدره يوم الجمعة يمنع ترحيلها دون إخطار المحكمة مسبقا، لكن القاضي قرر تأجيل الجلسة، ومنح الحكومة أسبوعا آخر لتقديم مزيد من المعلومات حول ما حدث مع علوية.

وفي إفادة خطية قُدمت إلى المحكمة، قال المسئول في إدارة الجمارك وحماية الحدود، جون والاس إن المسئولين في مطار بوسطن لوجان لم يتلقوا إشعارا رسميا بأمر المحكمة قبل ترحيل علوية على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

وكتب والاس: "لم يحدث في أي وقت أن تجاهلت إدارة الجمارك وحماية الحدود أمرا قضائيا أو فشلت في الامتثال له"، لكنه أضاف أن الإدارة تتصرف فقط بناء على الأوامر التي تتلقاها من مستشاريها القانونيين أو التي يمكنها التحقق منها من خلالهم.

وتابع أن "الإدارة لم تتلق أمر المحكمة إلا بعد مغادرة الطائرة الولايات المتحدة".

* تفاصيل التحقيقات

وبحسب المجلة الأمريكية، قالت علوية خلال الاستجواب إنها ربما كانت على علم بتصنيف الولايات المتحدة لحزب الله كمنظمة إرهابية.

ولم يتضح كيف حصل مسئولو الجمارك على هاتف علوية أو ما إذا كان مغلقا، لكن أي ممتلكات يحملها المسافر عند دخوله الولايات المتحدة تخضع للتفتيش من قبل السلطات.

وبعد الاستجواب، أبلغها المسئولون أنها ممنوعة من الدخول، وأن تأشيرتها قد أُلغيت، وأنها تخضع لحظر دخول الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات.

وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن القرار كان بسبب "معلومات سلبية" تم اكتشافها خلال عملية التفتيش.

* محاولة وقف الترحيل

ومساء يوم الجمعة، قدمت ابنة عم الطبيبة اللبنانية، بمساعدة عدد من المحامين، التماسا قضائيا لإطلاق سراحها. وتم تسجيله في المحكمة الفيدرالية بمدينة بوسطن في الساعة 6:43 مساء، وفقا لسجلات المحكمة.

وبعد ذلك بنحو 35 دقيقة، أصدر القاضي سوركين أمرا ينص على "عدم نقل علوية خارج منطقة ماساتشوستس دون إخطار المحكمة قبل 48 ساعة مع ذكر السبب".