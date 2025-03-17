شهيدان وعدد من المصابين بمخيم البريج وسط قطاع غزة

استُشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه باستشهاد المواطنين، يرتفع عدد الشهداء في مخيم البريج، اليوم، إلى خمسة.

وقبيل ذلك، أصيب أربعة مواطنين بينهم امرأة، بشظايا قنبلة أطلقتها مسيرة إسرائيلية، وإثر إطلاق نار من دبابات الاحتلال في منطقة حي السلام شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أصيب واستُشهد عدد من الشبان في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين في جسر وادي غزة وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى 48572 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 112032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.