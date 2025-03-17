محافظ دمياط يسلم كرسي متحرك ودعم شهري لطفل بالتنسيق مع بنك الطعام

سلم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، كرسي متحرك لطفل من ذوي الهمم، استجابةً لطلبه الذي تقدم به إلى نائب المحافظ خلال افتتاحها لمعرض «أيادي مصر» بكوبري دمياط التاريخي، حيث تم توفيره بالتنسيق بين بنك الطعام ومديرية التضامن الاجتماعي ووحدة حقوق الإنسان.

وخلال لقائه بالطفل وأسرته، أكد المحافظ حرصه على تلبية احتياجاته لمساعدته في ممارسة حياته اليومية بسهولة، معلنا توفير مبلغ مالي شهريا له، مقدم من بنك الطعام الذي يعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هدية من حزب «مستقبل وطن».

كما وجه «الشهابي» الشكر إلى بنك الطعام على دعمه للمجتمع، مشيدا بجهود مديرية التضامن الاجتماعي ووحدة حقوق الإنسان في تلبية مطالب المواطنين، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وجمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز نور الدين، مدير وحدة حقوق الإنسان.