رويترز: الجيش الأمريكي يسقط 11 مسيرة حوثية استهدفت حاملة هاري ترومان

أفادت وكالة "رويترز" بأن مقاتلات أمريكية من طراز إف-16 وإف-18 أسقطت 11 مسيرة أطلقها الحوثيون يوم الأحد، مستهدفين حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" قبالة سواحل اليمن.



وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين لم تقترب من حاملة الطائرات هاري ترومان"، التي تلعب دورا رئيسيا في الضربات الأمريكية على اليمن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.



وذكر المسؤول أن "الجيش الأمريكي رصد أيضا محاولة فاشلة لإطلاق الحوثيين صاروخا إذ سقط في المياه قبالة سواحل اليمن"، مشيرا إلى أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء لأن الجيش لم يعتبر ذلك تهديدا".

وكانت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) قد قالت مساء الأحد، إنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطعَ الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ، وذلك ردا على الغارات الأمريكية التي استهدفت مناطق عدة في اليمن.

وأفادت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلا و98 مصابا.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، وأنها مستمرة في فرض الحصار البحري على إسرائيل وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة".

في الجهة المقابلة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر يوم السبت، أوامر للجيش بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

وتواصلت الضربات الجوية والصاروخية الأمريكية ضد اهداف حوثية في اليمن مستهدفة مواقع حساسة للجماعة في محافظات يمنية عدة.

وبحسب تقارير إعلامية فإن ثماني غارات استهدفت مديريتي مكـيراس والقريشية في محافظة البيضاء، كما طال القصف مواقع في محافظة صعدة ومحافظة حجة وأطراف مدينة ذمار ومديرية عنس.

وجاءت العملية الأمريكية على خلفية إعلان الحوثيين استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارا من الثلاثاء، بعد أن كانوا علقوا عمليات استهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.