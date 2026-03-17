إيران تسمح بمرور ناقلتي غاز طبيعي هنديتين عبر مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر هندية رسمية اليوم الاثنين، أن السلطات الإيرانية وافقت على منح ممر آمن لعبور ناقلتي غاز طبيعي مسال ترفعان العلم الهندي عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن السفينتين المملوكتين لشركة الشحن الهندية التابعة للدولة عبرتا المضيق تحت حراسة وحدات من البحرية الهندية، التي قامت بنشر إحدى سفنها الحربية في المنطقة لمراقبة تحركات السفن التجارية المتجهة إلى الهند قبالة السواحل العُمانية.

وعزا وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، هذا التطور بمنح السفينتين المرور الآمن عبر المضيق ، إلى مساع دبلوماسية مكثفة.

وتكثف الهند انخراطها الدبلوماسي مع إيران لاستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، معتبرة الحوار مع طهران بديلا عن النهج العسكري الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشادت نيودلهي بمحادثاتها المباشرة مع السلطات الإيرانية بوصفها الطريقة الأكثر فعالية لإعادة حركة ناقلات النفط عبر الممر الحيوي للطاقة، في الوقت الذي دعا فيه ترامب دولا من بينها الصين وفرنسا والمملكة المتحدة لإرسال "سفن حربية" لمساعدة الولايات المتحدة على فتح الممر بالقوة، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا".