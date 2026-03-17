زيلينسكي: إحباط هجوم روسي استراتيجي كان مخططا له في مارس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إن أوكرانيا "أحبطت" هجوما استراتيجيا كانت روسيا تخطط لتنفيذه في مارس الجاري.

وأضاف في خطابه الليلي: "على الرغم من أن الهجمات مستمرة والاشتباكات متواصلة، فإن شدة الهجمات وحجم المواجهة ليسا كما كان الروس يخططون ولا كما وعدت قيادتهم العسكرية القيادة السياسية في روسيا".

ووجه زيلينسكي الشكر لقوات الدفاع الأوكرانية على جهودها في الدفاع عن البلاد.

وبحسب خبراء عسكريين مستقلين، فقد تعثر تقدم القوات الروسية في الآونة الأخيرة، فيما تمكنت القوات الأوكرانية في بعض خطوط الجبهة، ولا سيما في جنوب البلاد، من استعادة أراض خلال هجمات مضادة.

وتواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي منذ أكثر من أربع سنوات.