مع استمرار الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات على طهران، تضرر حي الجوادية، أحد أقدم الأحياء السكنية جنوبي العاصمة الإيرانية، بصورة كبيرة وبات كثير من منازله غير صالحة للسكن.

في حديث للأناضول، يقول رضا رحيمي (57 عاما) وهو من سكان الحي إن جزءا من صاروخ أصاب منزله.

ويضيف: "سمعنا 3 انفجارات، الأولان اعتبرناهما أصوات انفجارات معتادة، لكن عند الثالث تضرر منزلنا".

ويردف رحيمي: "تحوَّل منزلنا إلى خراب، لم نفهم ما الذي يحدث، كل شيء دُمِّر، جيراننا أنقذونا".

من جانبه، يقول علي تشيتجري إن 7 منازل دُمِّرت بالكامل و25 أخرى تضررت بشكل كبير.

ويضيف: "تأثرت حوالي 100 أسرة بهذه الهجمات، في أحد المنازل، فقد 5 أشخاص من أسرة حياتهم، وما زال شخص مصابا في المستشفى".

وأفاد أحد سكان الحي، مفضلا عدم نشر اسمه أو ظهوره، إنه أرسل أسرته وأقاربه إلى مناطق مختلفة، ولم يبق في الحي إلا الرجال.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.