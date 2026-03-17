إصابة 3 من الحشد الشعبي العراقي في قصف إسرائيلي أمريكي شمالي بغداد

أعلن الحشد الشعبي العراقي إصابة ثلاثة من عناصره بجروح اليوم الثلاثاء في "اعتداء" جوي "صهيو–أمريكي" في محور حزام بغداد في منطقة النباعي شمالي بغداد.

وقالت قيادة عمليات حزام بغداد، في بيان صحفي :"تعرّض أحد محاور اللواء الثاني عشر التابع لقيادة قاطع عمليات حزام بغداد إلى اعتداء جوي صهيو–أمريكي غادر وجبان عبر طيرانٍ معادٍ".

وأوضح البيان أن "الاعتداء الذي وقع في " محور منطقة النباعي تسبب بإصابة ثلاثة مجاهدين وخسائر مادية" ، مشيرا إلى أنه تم" فرض طوقً أمني مشدد حول موقع الاستهداف، لحين اكتمال الإجراءات الرسمية".