رئيس جامعة عين شمس يبحث مع خريجي الدفعة الأولى من جامعة هارفارد سبل التطوير المؤسسي

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، خريجي الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادات التخصصية من جامعة هارفارد، وذلك بحضور الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور كمال عبيد، مدير إدارة التعاون الدولي ومنسق الاتفاقية بين جامعة عين شمس وجامعة هارفارد.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا مع جامعة هارفارد لأعضاء هيئة التدريس؛ للحصول على شهادات تخصصية من الجامعة.

وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا مثمرًا، إذ استمع رئيس الجامعة، إلى رؤى ومقترحات الخريجين بشأن تطوير منظومة العمل بالجامعة، وتعزيز مسارات التحول الرقمي، بجانب مناقشة عدد من الخطط والأفكار المبتكرة التي من شأنها دعم كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والإدارية.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء حرص إدارة الجامعة على الاستفادة من الكوادر المؤهلة علميًا ومهنيًا، ودمج خبراتهم في دعم خطط التطوير المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.