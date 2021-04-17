دبلوماسي روسي: اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قد تجتمع الأسبوع المقبل

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قد تجتمع مجددا على مستوى المديرين السياسيين قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن تصريح أوليانوف جاء بعد أن أجرت اللجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الملف النووي الإيراني، اليوم السبت، اجتماعا فعليا ثانيا لها على مستوى المديرين السياسيين.

كان المندوب الروسي الدائم قد أعلن الجمعة أن أجواء المباحثات الجارية في فيينا حول إحياء الصفقة النووية تبعث على تفاؤل حذر.

وأوضح الدبلوماسي أن اللقاء الذي أجرته أمس وفود الدول الأطراف في الصفقة النووية مع الوفد الأمريكي (المتواجد في فيينا دون أن يشارك في المباحثات)، أعطت هذه الدول فكرة أكثر وضوحا حول رؤية واشنطن لآلية رفع العقوبات عن إيران.

جدير بالذكر أن فيينا تستضيف محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، وهو الإجراء الذي ردت طهران عليه بخفض التزاماتها ضمن الصفقة منذ 2019.