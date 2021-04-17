 زيمبابوي تفرج عن 320 سجينا لكبح انتشار كورونا - بوابة الشروق
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زيمبابوي تفرج عن 320 سجينا لكبح انتشار كورونا

علم زيمبابوي
علم زيمبابوي
د ب أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 7:43 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 7:43 م

أفرجت زيمبابوي عن 320 سجينا من أكبر سجونها في إطار خطة لتخفيف الاكتظاظ ومكافحة انتشار مرض كوفيد-19 في سجون الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بموجب العفو الرئاسي، يمكن الإفراج عن ما يُقدر بثلاثة آلاف سجين عبر زيمبابوي. وفي حين أن سعة السجون في زيمبابوي هي 17 ألف شخص ، فأن ما يصل على 20 ألف نزيل محتجزون بها، بحسب هيئة السجون والمؤسسات الإصلاحية في زيمبابوي. وتضم البلاد 46 سجنا.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت زيمبابوي حتى اليوم 37 ألفا و534 إصابة مؤكدة، و1551 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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