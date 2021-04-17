رصد 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوادي الجديد

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أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، رصد 46 حالة إصابة إيجابية بفيروس 557 كورونا خلال الأسبوع المنقضي.

كما أعلنت اللجنة عن وفاة حالتين بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير 53 حالة وفاة.

وأعلنت المحافظة عن تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة للمحلات التجارية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لايتم التعرض للمسائلة القانونية.

وحذرت المحافظة، من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية.

كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

وناشد محافظ الوادي الجديد، المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض، مؤكدا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.