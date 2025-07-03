 جوتيريش يعقد اجتماعا غير رسمي مع زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين خلال الشهر الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوتيريش يعقد اجتماعا غير رسمي مع زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين خلال الشهر الجاري

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نشر في: الخميس 3 يوليه 2025 - 1:47 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يوليه 2025 - 1:47 ص

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سيجمع مجددا زعيمي قبرص، المنقسمة عرقيا، خلال يوليو الجاري، في أعقاب "الأجواء البناءة" التي سادت خلال اجتماع سابق بهدف إحياء محادثات السلام المتعثرة.

وقال دوجاريك إن الاجتماع غير الرسمي، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يومي 16 و17 يوليو الجاري "يقدم فرصة لمواصلة الحوار وتبادل وجهات النظر بشأن التقدم المحرز منذ مارس الماضي".

وكان رئيس القبارصة اليونانيين، نيكوس خريستودوليديس، ورئيس القبارصة الأتراك، إرسين تتار، اتفقا خلال اللقاء الأخير على اتخاذ تدابير لبناء الثقة في قضايا تشمل الطاقة والبيئة، وفتح أربعة معابر جديدة على طول المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة، إضافة إلى قضايا الشباب وإزالة الألغام.

يذكر أن جزيرة قبرص، التي تقع في البحر المتوسط، ​​انقسمت في عام ١٩٧٤ عندما اجتاحتها تركيا إثر انقلاب قام به مؤيدو توحيد الجزيرة مع اليونان، بدعم من المجلس العسكري الحاكم في أثينا.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك، وتحتفظ بأكثر من ٣٥ ألف جندي في الثلث الشمالي من الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الطرفين متوقفة منذ عام ٢٠١٧.


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