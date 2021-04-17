 الاجتماع الرباعي بقبرص يبحث القضايا الإقليمية في المنطقة وجهود مواجهة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاجتماع الرباعي بقبرص يبحث القضايا الإقليمية في المنطقة وجهود مواجهة كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 12:04 ص | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 12:04 ص

ترأس المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الوفد الإماراتي المشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد اليوم الجمعة في قبرص، وبمشاركة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، ووزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وناقش الاجتماع -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- القضايا الإقليمية والأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأربعة في العديد من المجالات ومنها الاستثمارية والسياحية والاقتصادية.

كما بحث الاجتماع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأهمية العمل المشترك من أجل معالجة آثارها وبحث الإمكانات والفرص المتاحة من أجل تحفيز القطاع السياحي.

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