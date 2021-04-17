فتح تدين اعتقال إسرائيل اثنين من مرشحيها للانتخابات الفلسطينية من القدس

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اعتقال الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت، اثنين من مرشحيها للانتخابات التشريعية الفلسطينية من القدس.

وقالت فتح في بيان إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مرشحي الحركة عن القدس أشرف الأعور، وناصر قوس، ورتيبة النتشة عن قائمة اليسار الموحد، ومنعتهم من عقد مؤتمر صحفي في المدينة.

واعتبرت فتح أن "هذه الممارسات جزءا من المخطط الإسرائيلي الهادف إلى الاستيلاء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها وفق مخطط صفقة القرن" الأمريكية.

وأكدت أن "كل هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين، وأن تجري الانتخابات في مدينة القدس ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابية كأي مدينة فلسطينية أخرى".

وبحسب البيان كان مقررا عقد مؤتمر صحفي للمرشحين للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس وآليات مشاركة الفلسطينيين في المدينة فيها، فيما حاصرت الشرطة الإسرائيلية مقر المؤتمر ومنعت عقده.