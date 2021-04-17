إيران تقول إن تفاهما جديدا يتشكل في المحادثات النووية

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي إن القوى العالمية توصلت إلى "تفاهم جديد" وعليها أن تبدأ قريبا في صياغة نص يحدد كيفية استعادة الاتفاق.

وقال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي في حديث للتلفزيون الإيراني إن خلافات خطيرة لا تزال قائمة لكن إيران تعمل على وضع مشروع وثيقة يمكن أن تعمل كإطار للمحادثات اللاحقة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف عراقجي أن "صياغة الوثيقة يمكن أن تبدأ الآن وقد أعد وقدم الوفد الإيراني نصها حول المجال النووي ورفع العقوبات".

وبحسب بلومبرج، تبعث هذه التصريحات أملا جديدا فى عملية غرقت فى أزمة فى وقت سابق من الأسبوع الماضى بعد أن أدى هجوم على منشأة نطنز الإيرانية للتخصيب النووي إلى دفع الجمهورية الإسلامية الى تخصيب اليورانيوم بمستويات تقترب من درجة تصنيع الأسلحة النووية وتصر ايران على ان المعدن الثقيل سوف يستخدم لاغراض طبية فقط.