 بولندا تسجل 1076 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 1076 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بكورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 9:55 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 9:55 ص

سجلت بولندا 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و984 ألفا و940 حالة، والوفيات إلى 115 ألفا و838 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 54 مليونا و103 آلاف و107 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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