قونيا سبور ينعش آماله الأوروبية في الدوري التركي

أحيا فريق قونيا سبور آمال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عبر فوزه الساحق على ضيفه غازي عنتاب 4 /1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري التركي الممتاز.

وفي باقي المباريات فاز قاسم باشا على ضيفه أضنة ديمرسبور 4 /صفر ،وتعادل بشكتاش سلبيا مع مضيفه جيرسونسبور.

ورفع قونيا سبور رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن فناربخشة الوصيف، علما بأن صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري التركي يتأهلان لدوري الأبطال ،فيما يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع لدوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم اندري سيكيسي بهدف لقونيا في الدقيقة 32 ،ثم أضاف المصري أحمد حسن كوكا الهدف الثاني في الدقيقة 43 ،وأحرز أمير هادزياهميتوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 56 ثم سجل كونراد ميشالاك الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة، وتكفل محمد دمير بالهدف الوحيد لغازي عنتاب في الدقيقة 87.