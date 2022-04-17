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أقباط أسوان يحتفلون بأحد الشعانين

أرشيفية
أرشيفية
حمادة بعزق
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 1:33 م | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 1:33 م

احتفلت كنائس أسوان، صباح اليوم الأحد، بيوم "أحد الشعانين"، والمعروف بـ"أحد الخوص"، وقامت الكنائس بجميع مدن وقرى المحافظة بأداء الصلاة في إطار الاحتفالات.

ومن جانبه، قال القمص أرسانيوس كيرلس وكيل مطرانية كنائس أسوان راعي كنيسة "مارجرجس "، إن الكنيسة استعدت، منذ أيام، للاحتفال بـ"أحد السعف"، حيث تم أداء الصلاة الكنائس.

وشهدت الكنيسة إجراءات أمنية مشددة أثناء توافد الزائرين.

وكانت كنائس "ميخائيل رئيس الملائكة" بمدينة أسوان، و"ماري جرجس" بكوم أمبو، و"العذراء مريم" بإدفو، قد شهدت إقبالا كبيرا من الرجال والنساء والأطفال، للمشاركة في الاحتفال.

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