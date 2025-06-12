مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.

كما يطالب مشروع القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.

وقال منصور في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه على العالم أن يتخذ جميع التدابير اللازمة "لإنهاء هذه الإبادة الجماعية"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضاف منصور أنه على المجتمع الدولي أن يضمن امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية بصفتها قوة احتلال، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لجميع الفلسطينيين، مشيرًا إلى مواصلة إسرائيل تجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

وشكر منصور كل من تحركوا في أنحاء العالم لإنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا إن هؤلاء الأشخاص "يقفون من أجل الإنسانية".

وأكمل منصور: "لن ينتهي هذا الصراع بالمزيد من المجازر، والمزيد من الاحتلال، والمزيد من التهجير، والمزيد من الضم. بل سينتهي بكسر دائرة العنف من خلال تحقيق حقوقنا الأساسية، وتحقيق السلام والأمن المشتركين"، من خلال تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.