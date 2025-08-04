ترامب: المبعوث الأمريكي ويتكوف قد يسافر إلى روسيا هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه قد يرسل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا الأسبوع.

وقال ترامب، للصحفيين قبل رحلة إلى واشنطن: "أعتقد أن [ويتكوف] قد يتوجه إلى روسيا يوم الأربعاء أو الخميس"، مضيفًا أن روسيا هي التي طلبت الاجتماع.

وسيكون ذلك قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة مدتها 10 أيام كان ترامب قد حددها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية كبيرة على شركاء روسيا التجاريين إذا لم يتم الالتزام بالموعد النهائي.

وهدد ترامب في يوليو الماضي بفرض تعريفات "شديدة" على شركاء روسيا التجاريين إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في غضون 50 يوما، مع تحديد موعد نهائي في 2 سبتمبر.

لكن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في وقت لاحق من الشهرالماضي، قال ترامب إنه سيقلل الـ 50 يوما التي منحها لبوتين "إلى عدد أقل"، قائلا إن ذلك الرقم قد يكون "10 أو 12 يوما".

وبرر ترامب هذه الخطوة بالقول إنه خاب أمله في الزعيم الروسي، الذي لم يظهر أي استعداد للتوصل إلى حل وسط.

ولطالما أكد الكرملين أنه لن يتم الضغط عليه لإبرام صفقة.

ومن خلال تهديداته بالتعريفات الجمركية، يريد ترامب زيادة إضعاف القاعدة الاقتصادية للكرملين عن طريق ممارسة المزيد من الضغط على الشركاء التجاريين الرئيسيين لموسكو مثل الصين والهند، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي لم يحدد بعد الدول التي سيجري استهدافها.

وتشن روسيا حربا ضد جارتها أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.