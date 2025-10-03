إطلاق إنذار بوجود مسيرة في سوتشي الروسية بعد خطاب بوتين حول أوكرانيا

انطلق إنذار بوجود مسيرة محذرا من هجوم أوكراني بعد وقت قصير من حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحرب وقضايا أخرى في منتدى بمدينة سوتشي يوم الخميس.

وقالت هيئة الطيران الروسية روسافياتسيا على تطبيق تليجرام إنه تم تعليق العمليات في مطاري سوتشي وجيلينجيك.

وتلقى مالكو الهواتف المحمولة رسالة نصية تحذرهم من إنذار بوجود طائرة مسيرة في إقليم كراسنودار، وتنصحهم بـ "مغادرة الشوارع، والابتعاد عن النوافذ في المباني!".

ولم يتضح بالضبط مكان وجود بوتين. وتضم سوتشي مقرا سكنيا مؤمنا بشكل كبير للرئيس الروسي وكثيرا ما يعمل من هناك. وأظهر موقع تتبع الرحلات فلايت رادار 24 عدة طائرات روسية متجهة إلى سوتشي وهي تحلق حول شمال القوقاز.

وفي وقت سابق، تناول بوتين مجموعة من المواضيع، أبرزها الحرب في أوكرانيا، وحمل أوروبا مسؤولية استمرار الصراع، قائلا إن العديد من الدول سعت إلى حل سلمي.

وفي ظهوره في نادي فالداي للحوار السياسي، زعم بوتين أن الدول الأوروبية مسؤولة عن الفشل في تحقيق السلام في الصراع الذي بدأته موسكو في عام 2022، وذلك من خلال ما أسماه سياسة "التصعيد المستمر".

كما رد بوتين على تسليح الدول الأوروبية واستثمارها المتزايد في الدفاع بالنظر إلى الصراع الجاري.

وقال بوتين:"نحن نراقب عن كثب التصعيد العسكري المتزايد في أوروبا". وأضاف: "في ألمانيا، على سبيل المثال، يقال إن الجيش الألماني يجب أن يصبح الأقوى في أوروبا. حسنا. نحن نسمع ذلك ونراقب ما يعنيه".

وقال بوتين، دون تقديم أي تفاصيل:"لا أحد يشك في أن خطوات روسيا، وإجراءات روسيا المضادة، لن تتأخر في المجيء".