قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "على إسرائيل أن تطعم الناس في غزة"، وإن الولايات المتحدة لا تقبل تجويع أهالي القطاع "في ظل أوضاع سيئة وكارثية".

وأوضح ترامب، في كلمة ألقاها مساء الأحد، في ولاية بنسلفانيا، أن الولايات المتحدة "تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام"، مشيرا إلى أن "واشنطن الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقا وتوفر الدعم المالي لأجل ذلك"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وكشف ترامب عن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة قبل أسبوعين، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس هناك على الطعام، لكن لا أرى نتائج لهذه المساعدات حتى الآن".

وأوضح أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف "يقوم بعمل عظيم في إسرائيل في إطار المفاوضات".

وقال: "نريد أن يطعم الناس... نريد أن تطعمهم إسرائيل، لا نريد أن يجوع الناس، ولا نريد أن يموتوا جوعا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت فقط 30 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة، ولم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار حتى الآن إلى ما يُعرف بـ"صندوق غزة الإنساني".

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ترامب، التي كرر فيها أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية في القطاع، لا تتطابق مع الواقع، حيث لم تتجاوز التعهدات الأمريكية نصف هذا المبلغ، وتم تسليم جزء ضئيل منه فعليا.



