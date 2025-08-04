مندوب الأردن بالجامعة العربية: التجربة النضالية الفيتنامية إحدى أبرز محطات الكفاح الإنساني

أكد السفير أمجد العضايلة، مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية، رئيس الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن زيارة الرئيس الفيتنامي لونج كونج لمصر تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون والتضامن بين شعوب الجانبين، وترسيخ القيم المشتركة في دعم الحق، ونصرة العدالة، واحترام السيادة، ودعم تطلعات الشعوب في الحرية والكرامة.

وأوضح العضايلة، خلال كلمة ألقاها على هامش لقاء الرئيس الفيتنامي لونج كونج بالمندوبين الدائمين، و بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة، أن التجربة النضالية الفيتنامية في سبيل التحرر الوطني شكلت إحدى أبرز محطات الكفاح الإنساني، وكانت مصدر إلهام للشعوب الساعية إلى نيل حريتها واستقلالها.

وحرص العضايلة على استحضار معاناة وكفاح الشعب الفلسطيني الممتد منذ أكثر من ثمانية عقود، وسعيه العادل للتحرر والاستقلال ونيل حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف في تجسيد دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف أن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ أزيد من عشرين شهراً، والانتهاكات البشعة المستمرة بحق المدنيين والتي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير الشرعي، في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك الانتهاكات المتكررة للوضع الخاص القانوني والديني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في كل من القدس والخليل، تشكّل جرحاً عميقاً نازفًا في الضمير الإنساني، وتتطلب موقفاً دولياً حازماً يضمن وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار وإنهاء جريمة الابادة الجماعية وسياسة التجويع المفروضة من قبل الاحتلال.