في واحدة من أسوأ حوادث الطيران في العالم، تحطمت طائرة هندية اليوم الخميس، وعلى متنها 242 راكبا بعد دقائق قليلة من إقلاعها متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن.

ويعد حادث تحطم طائرة الخطوط الهندية من طراز بوينج 787 هو الأول من نوعه لهذا الطراز، الذي سبق وأن تعرض لبعض الأعطال، لكن لم يصل أي منها إلى تحطم شامل.

ويصنف حادث اليوم كأحد أسوأ حوادث الطيران نظرا لوفاة جميع ركاب الطائرة الـ242 بعد تحطمها، وينتمي الركاب لجنسيات مختلفة، بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا، وكندي واحد، و7 برتغاليين.

وتضم قائمة أسوأ حوادث الطيران في التاريخ، الحوادث التالية:

جزر الكناري (إسبانيا) 1977

صنف الحادث بأنه الأسوأ في تاريخ الطيران، عندما اصطدمت طائرتان على المدرج في مطار جزيرة تنزيف كبرى جزر الكناري، وراح ضحيته 583 شخصا.

وقع الحادث في 27 مارس 1977، بين طائرتين هولندية وأمريكية، بعد توجيه العديد من الطائرات إلى مطار تنريفه بسبب انفجار قنبلة بمطار كناريا الكبرى، وتسبب إغلاق مؤقت للمطار بسبب تهديد جديد في تجميع الطائرات على الممر الرئيسي، وعند إعادة فتحه كان الضباب كثيفا وأدى إلى اصطدام الطائرات الهولندية أثناء محاولتها الإقلاع، بالطائرة الأمريكية التي كانت متوقفة، ولم ينج من الحادث سوى 61 شخصا على متن الطائرة الأمريكية.

اليابان 1985

تحطمت طائرة الخطوط الجوية اليابانية بينما كانت متجه من مطار طوكيو هانيدا إلى مطار أوساكا، وعانت الطائرة بوينج 747-146SR من عطل ميكانيكي بعد 12 دقيقة من إقلاعها وتحطمت بعد 32 دقيقة وانشطرت إلى نصفين على قمة جبل وتوفي 520 شخصا هم جميع أفراد الطاقم و505 ركاب من أصل 509 راكبا

الهند 1996

في 12 نوفمبر 1996، اصطدمت طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من دلهي إلى الظهران في المملكة، بطائرة الخطوط الجوية الكازاخستانية المتجهة من شيمكنت في كازاخستان إلى دلهي، وتسبب الحادث في مقتل جميع ركاب الطائرتين البالغ عددهم 349 شخصا.

يعتبر الحادث أخطر حادث تصادم جوي في العالم وجاء نتيجة عدم حفاظ الطاقم الكازاخستاني على الارتفاع الصحيح، بسبب الحوار المشوش مع برج المراقبة الجوية، فضلا عن اشتراك المغادرون والقادمون في ممر واحد داخل المجال الجوي المدني حول نيودلهي.

فرنسا 1974

تحطمت طائرة الخطوط الجوية التركية خارج باريس في فرنسا، ليلقي جميع ركاب الطائرة حتفهم وعددهم 346 شخصا، وكان الرحلة متجهة من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى مطار هيثرو في لندن.

يعود سبب الحادث إلى فقدان السيطرة على الطائرة نتيجة فشل باب الأمتعة وتسببه في تخريب معدات التحكم.

المحيط الأطلسي 1985

في 23 يونيو 1985 سقطت طائرة الخطوط الهندية في المحيط الأطلسي بعد انفجار قنبلة في الطائرة أثناء تحليقها قبالة السواحل الأيرلندية قرب المحيط الأطلسي؛ ما أدي إلى مقتل جميع الركاب الـ329.

وكانت الرحلة فيطريقها من مونتريال في كندا إلى مومباي في الهند.

لغز الطائرة الماليزية 2014

في مارس 2014 سقطت طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 370 التي ما تزال لغزا حتى الآن في المياه الدولية، بعد إقلاعها من كوالالمبور في ماليزيا إلى بكين في الصين، وكان على متنها 227 راكبا و12 من طاقم الطائرة.

فُقد الاتصال مع الطائرة بعد قرابة ساعتين من إقلاعها، ويعتقد أنها بقيت تحلق لمدة 7 ساعات بعد اختفائها عن الرادار، وأكد سلاح البحرية الفيتنامية أن الطائرة تحطمت في خليج تايلاند، ولم يعرف سبب اختفاء الطائرة المفاجئ من على شاشات الرادار.

إثيوبيا 2019

تحطمت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة 302 بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا، ما أدى إلى وفاة 157 شخصًا.