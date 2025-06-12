- وسائل الإعلام الهندية نشرت معلومات تفيد بنجاة المواطن راميش فيشواسكومار بوشارفادا من الحادث

كشفت تقارير إعلامية هندية، عن نجاة أحد ركاب الطائرة التي تحطمت، الخميس، في ولاية غوجارات (غرب).

وقال مراسل الأناضول، إن وسائل الإعلام الهندية نشرت معلومات تفيد بنجاة المواطن راميش فيشواسكومار بوشارفادا، من الحادث.

وأشارت التقارير المنشورة إلى أن بوشارفادا، يبلغ من العمر 38 عاما، وكان يجلس في المقعد رقم "11A" في الطائرة.

وذكرت أن المقعد "11A" يقع خلف باب الخروج في حالات الطوارئ على متن الطائرة المنكوبة.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لبوشارفادا، وهو يصعد إلى سيارة الإسعاف، بحسب مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وسائل إعلام هندية عن تحطم طائرة ركاب قرب مطار سردار فالابهبهاي باتل الدولي، بمدينة أحمد أباد، في ولاية جوجارات، أثناء توجهها إلى مطار جاتويك، بالعاصمة البريطانية لندن.

وفي البداية، قال مسئولون في شرطة أحمد آباد، لوكالة أسوشييتد بريس، إن 242 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وأن الاعتقاد السائد هو عدم وجود ناجين من حادث تحطم الطائرة.

كما ذكر المسئولون أن هناك ضحايا محتملين في المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة.

وتباينت الأرقام التي ذكرتها وسائل الإعلام الهندية بشأن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر".​​​​​​​

شركة الطيران، أعلنت أن الطائرة كانت تقل 242 شخصا، بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا، وكنديا واحدا، و7 برتغاليين.

فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الهندية أن الطائرة كانت تقل 244 شخصا، بينهم 232 راكبا وطاقما مكونا من 12 فردا.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد دخان أسود كثيف، واحتراق المباني والمركبات في منطقة تحطم الطائرة المكتظة بالسكان.

ووفقا لصحيفة "إنديا توداي"، استنادا إلى مصادر لم تُسمّها، يُعتقد أن رئيس وزراء ولاية غوجارات السابق، فيجاي روباني، كان على متن الطائرة المنكوبة.

وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، أعلن المدير العام لهيئة الطيران المدني فايز أحمد كيدواي، أن الطائرة، التي أقلعت الساعة 1.38 ليلا بالتوقيت المحلي، تحطمت بعد 5 دقائق من إقلاعها.

فيما أعلن موقع "فلايت رادار"، المختص بتتبع حركة الطيران المدني حول العالم، أن إشارة الطائرة انقطعت في غضون دقيقة واحدة من إقلاعها.

في السياق ذاته، وبحسب صحيفة "إنديا توداي"، أكد مفوض شرطة أحمد آباد، "جي. إس. مالك" أن 204 أشخاص لقوا حتفهم في الحادث، وأصيب 41 آخرون.

ولم يصدر أي بيان بشأن ما إذا كان القتلى والجرحى من الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة أم من السكان.

كما لم يصدر بعد أي بيان من السلطات الهندية حول أسباب تحطم الطائرة.