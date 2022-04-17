رئيسة المفوضية الأوروبية تناشد دول الاتحاد الأوروبي الإسراع في إمداد أوكرانيا بالأسلحة

ناشدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الإسراع من إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقالت فون دير لاين لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يسري بالنسبة لجميع الدول الأعضاء أن من يستطيع، يجب أن يورد سريعا؛ لأنه في هذه الحالة فقط يمكن لأوكرانيا أن تنجو في معركتها الدفاعية الحادة في مواجهة روسيا".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "لا أفرق بين أسلحة ثقيلة وخفيفة. يجب أن تحصل أوكرانيا على ما تحتاجة لأجل الدفاع وعلى ما يمكنها استخدامه".

وعن النقاط الأساسية لسادس حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا التي يتم إعدادها حاليا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "لازلنا نبحث في القطاع المصرفي، لاسيما سبيربنك الذي يمثل وحده 37% من القطاع المصرفي الروسي.

ويتعلق الأمر بالطبع أيضا بقضايا الطاقة"، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تقليص مصادر الدخل لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين.

ودافعت فون دير لاين عن الحكومة الألمانية في ظل الاتهامات الموجهة لها بأنها تعطل العقوبات ضد روسيا، وقالت: "ألمانيا تدعم أوكرانيا منذ أعوام كثيرة، ووافقت على جميع حزم العقوبات الخمس التي اقترحناها خلال 48 ساعة. لم يتصرف الاتحاد الأوروبي بعزم وحسم وهمة من قبل مثلما يتم حاليا. ولألمانيا إسهام في ذلك".