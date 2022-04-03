أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثقته الكاملة في قدرات الفريق على حسم الصعود إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا في جولة الإياب أمام الرجاء بالمغرب، بعد انتهاء جولة الذهاب بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلى we السلام.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عقب المبارة: «مباراة العودة في المغرب ستكون صعبة جدا.. كان بإمكاننا أن نحسم التأهل من هنا في القاهرة. لا أستطيع أن أتحكم في إهدار الفرص ولست ساحرًا لأتوقع من سيهدر ضربة جزاء، ولكن ما أستطيع أن أقوم به هو كيفية وصول الفريق إلى مرمى المنافس وخلق فرص وهو ما قمنا به اليوم».

وأشار موسيماني إلى أنه المسئول في كل وقت ولا يحمل أي لاعب المسئولية.

وواصل موسيماني حديثه: «هدفنا الأول في المغرب عدم استقبال أهداف ثم الوصول إلى مرمى الرجاء والتسجيل، وعلى الأقل في حالة عدم التسجيل يجب ألا تسكن شباكنا أهداف، ويجب أن ندافع عن هدفنا ورغبتنا في حسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة».

واختتم المدير الفني تصريحاته مؤكدًا أنه يثق في قدرات لاعبي الأهلي وقدرتهم على حسم التأهل من المغرب، مطالبًا الجميع بالثقة في الفريق ومجموعة اللاعبين الذين حققوا بطولات مع الفريق ودعمهم معنويًّا قبل مباراة العودة أمام الرجاء.