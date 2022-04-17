إجازة عيد الفطر المبارك 2022، ضمن الأكثر بحثًا على محرك جوجل إذ يتطلع الملايين من المواطنين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، إلى معرفة الموعد المحدد خاصة بعد اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم.

إجازة عيد الفطر المبارك 2022

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، فإنه سوف ينتهى فى 1 مايو المقبل، وما يترتب على ذلك أن عيد الفطر المبارك سيكون فى الثاني من مايو ويستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

ومن المقرر أن يتاح للموظفين العاملين فى القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة، الحصول على إجازة رسمية تمتد لـ 3 أيام.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022

وتتبع الحكومة المصرية منهجًا خاصًا بالنسبة لأيام الإجازات، حيث تقوم بترحيلها حتى نهاية الأسبوع، ولذا فإنه من المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 7 أيام، وذلك نظرًا لأن إجازتي ذكرى تحرير سيناء وشم النسيم، سيتم ترحيلها إلى 28 من الشهر الجاري.

ووفقًا لما أقره مجلس الوزراء فى وقت لاحق، فإن أيام الإجازات ستكون مدفوعة الأجر للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وأيضًا القطاع الخاص.

العطلات الرسمية المقبلة

ونستعرض فى السطور التالية أيام الإجازات المقبلة المقرر حصول الموظفين فيها على راحة سلبية:-

- الخميس 28 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان عيد العمال

- الإثنين 2 مايو.. أول أيام عيد الفطر المبارك

اقرأ أيضًا: مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2022

- الثلاثاء 3 مايو.. ثاني أيام عيد الفطر المبارك

- الأربعاء 4 مايو.. ثالث أيام عيد الفطر المبارك