مسؤول أوكراني: مقتل 5 أشخاص في تجدد الهجمات الصاروخية على خاركيف

قال أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون خلال تجدد الهجمات الصاروخية على خاركيف.



وأضاف جيراشينكو على حسابه على تليجرام: "تعرض وسط المدينة للقصف، وأطلق المحتلون النار على المدينة من قواذف صواريخ متعددة ولحقت أضرار بالمباني السكنية والإدارية"، بالإضافة إلى حرائق في مواقع مختلفة في وسط المدينة.



وفي منطقة لوهانسك المجاورة قال سيرهي هايداي، رئيس الإدارة العسكرية إنه تم إجلاء عدد قليل من الأشخاص من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك. وأضاف: "كان من المستحيل الاتفاق مع المحتلين على وقف لإطلاق النار على طول طرق الإجلاء اليوم"، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية.



وقال هايداي إنه في نفس المنطقة، تعرضت بلدة زولوتي لإطلاق النار. وقتل شخصان.