شكرى يجرى اتصالين هاتفيين مع نظيره الجيبوتي والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالين هاتفيين، اليوم الاثنين، مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو بشأن تطورات الأزمة الراهنة في السودان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن هذين الاتصالين جاءا في إطار عضوية البلدين في الوفد الرئاسي المقرر إيفاده للسودان من قبل منظمة "إيجاد" للوساطة، بالإضافة إلى إعلان الرئيسين المصري والجنوب سوداني أمس عن استعداد البلدين للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن الوزير سامح شكري أكد أهمية التعامل مع النزاع الجاري باعتباره شأناً داخلياً مع النأي عن التدخل فيه بصورة تفاقم من حدة النزاع، وهو ما أمن عليه المسئولان الجيبوتي والجنوب سوداني.

وأضاف أن الوزير شكري شدد خلال الاتصالين أيضاً على ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها، وضرورة التركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، مبرزاً الجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية في هذا الشأن ومنذ عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة أمس الأحد.