الحكومة الأردنية: سلاح الجو مستمر في تنفيذ طلعات جوية لحماية أمن الوطن

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، إنّ سلاح الجو الملكي سيستمر خلال هذه الفترة في تنفيذ طلعات جوية في سماء المملكة؛ من أجل ضمان سلامة المجال الجوي الأردني.

وأشار المبيضين، إلى أن هذه الدوريات الجوية التي سمع الأردنيون أصواتها خلال الأيام الماضية ستستمر، داعياً إلى الاطمئنان كون هذه الإجراءات الاحترازية هدفها الحفاظ على أمن الوطن وسلامته.

وثمن «جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في حماية حدود الأردن، تساندهم أجهزتنا الأمنية العين الساهرة على أمن الوطن وراحة مواطنيه»، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء «بترا».

ودعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المساهمة في تداولها منعاً لإثارة الشكوك.

كما حث وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل المعلومات، والتعامل بحذر مع أية معلومة تتعلق بالأمن الوطني أو انتظام الحياة وسيرورتها.