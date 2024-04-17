كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن شعور يراودها أنها قد «دمرت» حياة بعض الأشخاص من حولها، مشيرة على وجه الخصوص إلى ابنتها روتانا التي انفصلت عن زوجها مؤخرًا.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء: «أوقات ممكن أحس أني دمرت ناس حواليا، روتانا بنتي كان عندها في يوم من الأيام استقرار في بيتها وانفصلت عن زوجها ومعاها أولاد، ممكن أكون أنا اللي قصرت معاها لأن (كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته)، وبنتي أنا اللي برعاها».

وعبرت عن شعورها بالمسئولية الجزئية عن عدم استقرار حياة ابنتها، قائلة: «بنتي عمرها ما كانت مستقلة، من ساعة ما اتولدت لحد النهاردة وهي جزء مرتبط بيا، حتى معندهاش بيت عايشة فيه مع والد أولادها، وأنا حتى الآن بعزه وبحبه جدًا، وهو سند حقيقي لنا، لكن ممكن أكون أنا عامل من عوامل أني بوظت عليها حياتها».

وفي معرض ردها على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول شعورها باللوم الدائم تجاه نفسها، أكدت أن الشخص الذي ارتكب خطأً يكون مدركًا لتصرفه الخاطئ، قائلة: «لأنها ممكن تكون الحقيقة مفيش حاجة اسمها بتلومي نفسك ليه! الحلال والحرام بين، إحنا ليه بتدخل الأمور في بعضها؟ الطرق واضحة جدا».

وتابعت: «أصعب حاجة اكتشفتها أن إحنا بنضلل نفسنا بنقول كلام مش حقيقي، أنت بتلوم نفسك ليه؟ أكيد هو بيلوم نفسه لأنه عارف إنه عمل حاجة غلط».