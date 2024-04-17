محمد مصطفى: المنافسة في الأولمبياد صعبة وهدفي ميدالية تاريخية

كشف محمد مصطفى لاعب المنتخب الوطني للمصارعة عن سعادته بحسم التأهل لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد محمد مصطفى، أنه يخوض استعدادات قوية من أجل المشاركة في أولمبياد باريس، وأن هدفه هو حصد ميدالية كان قريبا منها في أولمبياد طوكيو وحرمته الإصابة من تحقيقها.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني، أن المشاركة في الدورات الأولمبية شرف لأي لاعب، وأن مستوى المنافسة مختلف تماما عن بطولات العالم والبطولات القارية، وأن هدفه هو الوقوف على منصات التتويج.

وتابع: "المصارعة المصرية تضم الآن عدد كبير من العناصر المميزة، وأتوقع أن يحصد المنتخب الوطني أكثر من ميدالية خلال المشاركة في أولمبياد باريس".

وحسم محمد مصطفى لاعب المنتخب الوطني للمصارعة تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.