أشعة على قدم زيزو لتحديد موقفه من مواجهة دريمز

يخضع أحمد سيد "زيزو" نجم نادي الزمالك لأشعة على القدم اليوم على هامش تدريبات الفريق التي يستأنفها الأبيض استعداداً لمواجهة دريمز الغاني.

ويتقابل الزمالك مع دريمز مساء السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان زيزو قد تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي في القمة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري الممتاز، ولم يكمل على إثرها اللقاء.

وبحسب ما أكده الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي فإن زيزو سيخضع لأشعة على مفصل القدم يتحدد على إثرها مدى قدرته على التعافي واللحاق بالمباراة القادمة، علما بأن هناك حالة من التفاؤل إزاء إمكانية تعافي اللاعب قبل المباراة، بينما لا يستعجل الجهاز الفني عودة اللاعب ويأمل في تعافيه قبل مباراة العودة ولحاقه ببعثة الفريق التي تسافر إلى غانا.