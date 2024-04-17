إصابة 4 أشخاص جراء تصادم قطارين في ألمانيا

احتاج أربعة أشخاص إلى مساعدة طبية بعد اصطدام قطار إقليمي بجانب قطار فائق السرعة "إنتر سيتي إكسبريس" في محطة فورمز الرئيسية ، جنوب فرانكفورت ، حسبما ذكرت الشرطة يوم الثلاثاء.

وخرجت إحدى عربات القطار فائق السرعة الذي كان في طريقه من ميونخ إلى هامبورج عن مسارها بسبب الاصطدام. ولم يصب أحد بجروح خطيرة ، لكن سائق القطار الإقليمي ، الذي كان الشخص الوحيد على متن الطائرة ، كان في حالة صدمة.

كان القطار فائق السرعة يقل 520 شخصا. وبعد الاصطدام، اشتكى مضيف قطار من مشاكل في الدورة الدموية وأصيب راكبان بألم في معصمهما ورقبتهما على التوالي، حسبما ذكرت مفتشية الشرطة الاتحادية في كايزرسلاوترن يوم الثلاثاء.

ووفقا لشركة السكك الحديدية ، كان من المقرر نقل الركاب إلى فرانكفورت بحافلة. ولم يتضح في البداية سبب الحادث ومدى الضرر.

وفتح محققون في حوادث السكك الحديدية من الشرطة الاتحادية الألمانية والهيئة الاتحادية للسكك الحديدية تحقيقا في الأمر.

وأبلغ مركز السيطرة على الطوارئ في دويتشه بان الشرطة الاتحادية بالحادث في الساعة 0905 صباحا بالتوقيت المحلي (0705 بتوقيت جرينتش).