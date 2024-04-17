مداهمة كبرى في 8 ولايات ألمانية ضد مهربي بشر

ألقت السلطات الألمانية القبض على عشرة مشتبه بهم في مداهمة واسعة النطاق ضد عصابة تهريب بشر دولية في ثماني ولايات ألمانية.

وشارك في الحملة أكثر من ألف فرد من قوات الشرطة الاتحادية ومسؤولى مكتب الدعاء العام في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت مدرية الشرطة الاتحادية في زانكت أوجوستين بالقرب من بون أنه تم تفتيش ما مجموعه 101 منزل ومكتب، من بينها مكتبان للمحاماة.

وتشتبه السلطات في أن العصابة استغلت قواعد استثنائية للعمال الأجانب المهرة، وحصلت على تصاريح إقامة لنحو 350 أجنبي - معظمهم يحملون الجنسية الصينية - مقابل مبالغ مالية تقدر بعشرات ومئات الآلاف من اليوروات.

ووقعت المداهمات في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وشليزفيج-هولشتاين وهامبورج وبرلين وهيسن وراينلاند-بفالتس وبادن-فورتمبرج وبافاريا.