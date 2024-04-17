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المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد للحرب

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 5:45 م

صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "أوروبا لا تواجه حاليًا تهديدًا مباشرًا بالحرب، لكنها تقترح الاستعداد لها".
وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر في بروكسل حول الدفاع والأمن، اليوم الأربعاء، "ربما لا يوجد تهديد فوري بالحرب الآن، لكن لا يمكن القول إن ذلك مستحيل، يجب أن نكون مستعدين لذلك".
وأوضحت أن الاستعدادات لصراع مسلح محتمل يجب أن يتكون من إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأضافت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يسعى جاهدًا لتطوير وإنتاج الجيل الجديد من القدرات القتالية لكسب المعركة".
وأوضحت، بالقول: "هذا يعني الحاجة إلى تسريع قدرتنا الصناعية الدفاعية في السنوات الخمس المقبلة، يجب على دول أوروبا أن تنفق أكثر، وأن تنفق بشكل أفضل وأن تنفق في أوروبا".

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