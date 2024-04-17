وزير التعليم: الوزارة وضعت خطة واستراتيجية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة وضعت خطة واستراتيجية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي مضيفا: "مافيش مدرسة تحت سماء مصر ووزارة التعليم مش مسئولة عنها وما تدرسه".

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني اليوم، "إديوتك إيجيبت"، والذى افتتحه وزير التربية والتعليم، وحسن شحاتة وزير العمل، وعدد من الوزراء السابقين وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة والهجرة والإنتاج الحربي، وأكثر من 200 خبير عالمي في مجالات التدريب والتعليم الفني والتكنولوجي.

وأعلن حجازي، إطلاق اسم الراحل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني على أول مدرسة تكنولوجية والذي وانته المنية مطلع شهر رمضان الماضي، موضحا أن عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 200 مدرسة خلال الفترة المقبلة.

فيما قال وزير العمل، حسن شحاته، إن أولياء الأمور لم يكن لديهم رغبة في إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني خلال الفترات الماضية، مضيفا: "ماكانوش بيحبوا يدخلوا ولادهم التعليم الفني ويقولوا يدخل ثانوية عامة وبعدين جامعة ويطلع محاسب أو غيره وأقول لهم أن وظائف المستقبل كلها للتعليم الفني والتكنولوجي".

وقالت مارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنه من الرائع رؤية العديد من الأشخاص ملتزمين بدعم إصلاح وتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، ولأكثر من أربعة عقود، شاركت الولايات المتحدة مع مصر لمواجهة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، وأطلقنا العديد من المبادرات لدعم التعليم، توفير التدريب على المهارات، خلق فرص العمل، تعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وأضافت أن مصر دولة شابة ونابضة بالحياة، حيث يقل عمر أربعين في المئة من سكانها عن الثامنة عشرة، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بعمق بتمكين هؤلاء الأفراد الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والفرص اللازمة لتحقيق أحلامهم ومواجهة تحديات عالم الغد.

في سياق متصل، ألقت الدكتورة حنان نظير، كلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزير السعيد، أكدت خلالها أن التغيّرات التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وما ارتبط بها من تطورات تكنولوجية، أثرت على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، جعلت مُختلف دول العالم تبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.

وأضاف أنه لم تكن مصر بمعزل عن هذه التغيرات، لذلك فهي تسعى بجهد حثيث لبناء قدرات الشباب وتوجيّه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات في إطار توجه عام واشمل للاستثمار في البشر، حيث يأتي تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أيضاً في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠ في نسختها المُحدّثة.

من جهته، قال عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، إن هناك اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم الفنى والمهني والتدريب، لما يمثله من أهمية كبرى في تطوير وتقدم الأمم، موضحا أن المبادرة تفتح ذراعيها لكافة الأطراف للتعاون بشأن التدريب المهنى ومساعدة القطاع الصناعي.

ولفت أن الشركة من ضمن أهدافها الاهتمام بالصناعة وكافة نواحيه، فضلا عن الاهتمام بعمليات البحث والتطوير، مضيفا أن الشركة ترحب بكافة الأطراف للمشاركة والتعاون من أجل تحقيق أهداف وخدمة الدولة، وأن المبادرة ترحب بالتوسع في الشراكات الخاصة بالتعليم الفني والمهني والتدريبى والاستفادة من جميع الخبرات.